вертолет преодолел расстояние 3150 км за 7 часов.за сколько часов вертолет преодоле??т это расстояние,если его скорость увеличится на 180 км/ч составить уравнение
Математика
вертолет преодолел расстояние 3150 км за 7 часов.за сколько часов вертолет преодоле??т это расстояние,если его скорость увеличится на 180 км/ч составить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость - х новое время - t тогда 7*х=3150 и (х+180)*t=3150 решаем первое уравнение: х=450 подставляем во второе, получаем t=5 - ответ
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