вертолет преодолел расстояние 3150 км за 7 часов.за сколько часов вертолет преодоле??т это расстояние,если его скорость увеличится на 180 км/ч составить уравнение

Математика

вертолет преодолел расстояние 3150 км за 7 часов.за сколько часов вертолет преодоле??т это расстояние,если его скорость увеличится на 180 км/ч составить уравнение

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