Можно ли относить почву только к живой или только к неживой природе
Окружающий мир
Можно ли относить почву только к живой или только к неживой природе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только к не живой. Живая природа это - растения,люди,животные.
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