Можно ли относить почву только к живой или только к неживой природе

Окружающий мир
Можно ли относить почву только к живой или только к неживой природе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только к не живой. Живая природа это - растения,люди,животные.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Запишите слова характеризующие катерину алые паруса
Ответить
Право
К общегосударственным налогам и сборам относится: а) налог с рекламы б) сбор с владельцев собак в) рыночный сбор г) плата за землю
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста. 3.
Ответить
Математика
Вертолет преодолел расстояние 3150 км за 7 часов. За сколько часов вертолет преодолеет это расстояние, если его скорость увеличится на 180 км/час? ...
Ответить
Математика
Найдите периметр восьмиугольника если каждая его сторона имеет длину 3,75 метров
Ответить