Сочините стих на тему Права потребителей Прошу Вопрос на 28 баллов

Гость: Гость:

«Потребитель прав всегда!» — Мудрость так гласит народа. Что ж, пожалуй, господа, В праздник сей весенний года Отмечаем важный день И права мы защищаем, Нам поздравить вас не лень, Слушайте! Мы возвещаем: Потребитель должен знать, Если вдруг он брак купил, Нужно деньги возвращать, Ведь закон нас защитил! И сегодня, и всегда Всем вам качества желаю, А в товарах, господа, Брак пускай не попадает!