Сочините стих на тему Права потребителей Прошу Вопрос на 28 баллов

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Сочините стих на тему Права потребителей Прошу Вопрос на 28 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Потребитель прав всегда!» — Мудрость так гласит народа. Что ж, пожалуй, господа, В праздник сей весенний года Отмечаем важный день И права мы защищаем, Нам поздравить вас не лень, Слушайте! Мы возвещаем: Потребитель должен знать, Если вдруг он брак купил, Нужно деньги возвращать, Ведь закон нас защитил! И сегодня, и всегда Всем вам качества желаю, А в товарах, господа, Брак пускай не попадает!
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