Пальто как будет мн.ч

Русский язык
Пальто как будет мн.ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так и будет: пальто. У этого слова нет множественной формы и оно не слоняется.
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