Напишите пожалуйста ответ. Замените цифры словами. 1) в 1874 году 2) 49 сортов яблок и груш 3) 61 вид листенных и хвойных деревьев. 4) 52 вида кустарников 5) 15 видов деревьев
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Напишите пожалуйста ответ. Замените цифры словами. 1) в 1874 году 2) 49 сортов яблок и груш 3) 61 вид листенных и хвойных деревьев. 4) 52 вида кустарников 5) 15 видов деревьев
Ответ(ы):
Гость:
В тысячи восемьсот семьдесят четвертом году сорок девять сортов яблок и груш шестьдесят один вид лиственных........ пятьдесят два кустарника пятнадцать видов де.....
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