1) Экскаватор вырыл траншею длиной 61 м , шириной 2 м и глубиной 1 м . Чему равен объем ??ырытой траншеи ? 2) Длина холла гостиницы равна 36 м , ширина - 5 м , высота - 4 м . Найди площадь стен и потолка холла .

Математика

1) Экскаватор вырыл траншею длиной 61 м , шириной 2 м и глубиной 1 м . Чему равен объем ??ырытой траншеи ? 2) Длина холла гостиницы равна 36 м , ширина - 5 м , высота - 4 м . Найди площадь стен и потолка холла .

Автор: Гость