1) Экскаватор вырыл траншею длиной 61 м , шириной 2 м и глубиной 1 м . Чему равен объем ??ырытой траншеи ? 2) Длина холла гостиницы равна 36 м , ширина - 5 м , высота - 4 м . Найди площадь стен и потолка холла .
Математика
1) Экскаватор вырыл траншею длиной 61 м , шириной 2 м и глубиной 1 м . Чему равен объем ??ырытой траншеи ? 2) Длина холла гостиницы равна 36 м , ширина - 5 м , высота - 4 м . Найди площадь стен и потолка холла .
Ответ(ы):
Гость:
1) 61х2х1=122 кубических метров 2)36х5х4=720кубических метров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Математика
Математика
В пакете было 52 конфеты . В течение 6 дней Миша брал из пикета каждый день по 3 конфе??ы. Сколько конфет ещё осталось в покете
Математика