В пакете было 52 конфеты . В течение 6 дней Миша брал из пикета каждый день по 3 конфе??ы. Сколько конфет ещё осталось в покете
Математика
В пакете было 52 конфеты . В течение 6 дней Миша брал из пикета каждый день по 3 конфе??ы. Сколько конфет ещё осталось в покете
Ответ(ы):
Гость:
1)6*3=18(к)-брал всего 2)52-18=34(к)-ост. Ответ:34 конфеты осталось в пакете.
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