В пакете было 52 конфеты . В течение 6 дней Миша брал из пикета каждый день по 3 конфе??ы. Сколько конфет ещё осталось в покете

Математика

В пакете было 52 конфеты . В течение 6 дней Миша брал из пикета каждый день по 3 конфе??ы. Сколько конфет ещё осталось в покете

Автор: Гость