Сделай схематический рисунок и реши задачу. 12 пирожков разложили на тарелки по 3 ??ирожка. Сколько потребовалось тарелок?

Математика

Сделай схематический рисунок и реши задачу. 12 пирожков разложили на тарелки по 3 ??ирожка. Сколько потребовалось тарелок?

Автор: Гость