Почему автор А К Толстой назвал балладу Василий Шибанов?

Гость: Гость:

По моему мнению, Василий Шибанов - главный герой баллады. Герой в прямом и переносном смысле. Разве его жестокий хозяин и его остальные приспешники достойны предлагать своё имя для названия произведения!? Василий поступил так, как поступают люди с честной душой и открытым сердцем.