Почему автор А К Толстой назвал балладу Василий Шибанов?
Литература
Почему автор А К Толстой назвал балладу Василий Шибанов?
Ответ(ы):
Гость:
По моему мнению, Василий Шибанов - главный герой баллады. Герой в прямом и переносном смысле. Разве его жестокий хозяин и его остальные приспешники достойны предлагать своё имя для названия произведения!? Василий поступил так, как поступают люди с честной душой и открытым сердцем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ:Масса яблока и груши 0,625кг.Яблоко тяжелее груши на 0,185кг.Че??у равны массы яблока и масса груши
Алгебра
Люди Помогите Пожалуйста прошу очень нужно я просто болею а эта д:ра блин не верит и ещё задала. Помогите
Математика