СКОЛЬКО ПОЛУЧИТСЯ ? 5Х+Х=6

Математика
СКОЛЬКО ПОЛУЧИТСЯ ? 5Х+Х=6
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Ответ(ы):
Гость:
5х +х = 6 6x = 6 x = 6 : 6 x = 1
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