Черты сходства Тихого и Индийского океана

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Система поверхностных течений сходство между Атлантическим и Тихим океанами проявляется также и в особенностях их органического мира. Это вполне естественно, так как оба океана, простираясь между северным и южным полярными кругами и образуя на юге, вместе с Индийским океаном, непрерывную водную поверхность, основными особенностями своей природы, органического мира в том числе, отражают общие черты Мирового океана. Атлантического океана в общих чертах повторяет их циркуляцию в Тихом океане. Как и для всего Мирового океана, для Атлантики характерно обилие биомассы при относительной бедности видового состава органического мира в умеренных и высоких широтах и гораздо большее видовое разнообразие в межтропическом пространстве и субтропиках.