Вычислите массу 5.6 л кислорода,измеренного при нормальных услових
Химия
Вычислите массу 5.6 л кислорода,измеренного при нормальных услових
Ответ(ы):
Гость:
N=VVm n=5.622.4=0.25 моль m= n*M = 0.25*32 = 8 грамм.
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