Люди Помогите Пожалуйста прошу очень нужно я просто болею а эта д:ра блин не верит и ещё задала. Помогите
Алгебра
Люди Помогите Пожалуйста прошу очень нужно я просто болею а эта д:ра блин не верит и ещё задала. Помогите
Ответ(ы):
Гость:
595 а)=(2-6а)(2+6а) б)=(10-7b)(10+7b) в)=(20-11c)(20+11c) г)=(15-12d)(15+12d)
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