Люди Помогите Пожалуйста прошу очень нужно я просто болею а эта д:ра блин не верит и ещё задала. Помогите

Алгебра

Люди Помогите Пожалуйста прошу очень нужно я просто болею а эта д:ра блин не верит и ещё задала. Помогите

Автор: Гость