ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ:Масса яблока и груши 0,625кг.Яблоко тяжелее груши на 0,185кг.Че??у равны массы яблока и масса груши

Математика

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ:Масса яблока и груши 0,625кг.Яблоко тяжелее груши на 0,185кг.Че??у равны массы яблока и масса груши

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