ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ:Масса яблока и груши 0,625кг.Яблоко тяжелее груши на 0,185кг.Че??у равны массы яблока и масса груши
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ:Масса яблока и груши 0,625кг.Яблоко тяжелее груши на 0,185кг.Че??у равны массы яблока и масса груши
Ответ(ы):
Гость:
Х+х+0,185=0,625 2х=0,625-0,185 2х=0,44 х=0,44/2 х=0,22 масса груши 0,22+1,85=0,405 масса яблока
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