Запишите решение задачи.периметр прямоугольника равен 64см. Ширина равна 12см. Вычислите площадь прямоугольника.

Математика
Запишите решение задачи.периметр прямоугольника равен 64см. Ширина равна 12см. Вычислите площадь прямоугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х см - длина прямоугольника (х+12)·2=64 х+12=64:2 х+12=32 х=32-12 х=20 см - длина прямоугольника S=20·12=240см² - площадь прямоугольника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Почему автор А К Толстой назвал балладу Василий Шибанов?
Ответить
Русский язык
Сочинение.Каким должен быть человек будущего?
Ответить
Русский язык
Какое слово лишнее в каждой группе слов и почему? озерение,зорница,зоревать,зоря
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ:Масса яблока и груши 0,625кг.Яблоко тяжелее груши на 0,185кг.Че??у равны массы яблока и масса груши
Ответить
Алгебра
Люди Помогите Пожалуйста прошу очень нужно я просто болею а эта д:ра блин не верит и ещё задала. Помогите
Ответить