Запишите решение задачи.периметр прямоугольника равен 64см. Ширина равна 12см. Вычислите площадь прямоугольника.
Математика
Запишите решение задачи.периметр прямоугольника равен 64см. Ширина равна 12см. Вычислите площадь прямоугольника.
Ответ(ы):
Гость:
Х см - длина прямоугольника (х+12)·2=64 х+12=64:2 х+12=32 х=32-12 х=20 см - длина прямоугольника S=20·12=240см² - площадь прямоугольника
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