Помогите пожалуйста нужно прочитать текст:Это книга.Её название-"Сказки Пушкина".?? книге 235 страниц,содержащих текст и цветные иллюстрации.Её стоимость 75 рублей. Теперь задания. а)Выпишите свойства книги: б) Какое из свойст...

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Помогите пожалуйста нужно прочитать текст:Это книга.Её название-"Сказки Пушкина".?? книге 235 страниц,содержащих текст и цветные иллюстрации.Её стоимость 75 рублей. Теперь задания. а)Выпишите свойства книги: б) Какое из свойств определяет функцию книги? 1.Название книги 2.Число страниц 3.Цена книги 4.Качество иллюстраций 5. Наличие текста.

Автор: Гость