Напиши изложение. Первой главы в кратце повести в. Г. Короленко в дурном обществе

Литература
Напиши изложение. Первой главы в кратце повести в. Г. Короленко в дурном обществе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Большую часть главы идёт описание угрюмого пейзажа города, в котором будет происходить действие в следующих главах. Мы можем познакомится и с "дурным обществом" - кучкой бедняков, живущими в старом замке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Слабо это изменяемое слово или нет
Ответить
Математика
(z+2 4\11)-4 7\11=1 6\11
Ответить
Математика
В пакете было 52 конфеты . В течение 6 дней Миша брал из пикета каждый день по 3 конфе??ы. Сколько конфет ещё осталось в покете
Ответить
Математика
Скоко в 1 куб.см куб.мм
Ответить
Математика
Сделай схематический рисунок и реши задачу. 12 пирожков разложили на тарелки по 3 ??ирожка. Сколько потребовалось тарелок?
Ответить