Напиши изложение. Первой главы в кратце повести в. Г. Короленко в дурном обществе
Литература
Напиши изложение. Первой главы в кратце повести в. Г. Короленко в дурном обществе
Ответ(ы):
Гость:
Большую часть главы идёт описание угрюмого пейзажа города, в котором будет происходить действие в следующих главах. Мы можем познакомится и с "дурным обществом" - кучкой бедняков, живущими в старом замке.
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