Напишите пожалуйста ответ:

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Тютчев – очень известный русский поэт. Он жил в одно время со многими знаменитыми поэтами и писателями, и, на мой взгляд, ничем им не уступает. Он описывает в своих стихотворениях уникальные моменты, однажды произошедшие или периодически происходящие в жизни природы или человека, в своих стихотворениях он показывает гармонию в нашем мире. Одно из первых мест в его творчестве занимает любовная лирика, так как её очень много среди всех его стихотворений, и слагал он их в течение всей своей жизни. Стихотворение «К. Б. » написано в 1870 году, когда ему уже было 67 лет. Инициалы «К. Б. » в названии стихотворения переставлены местами и расшифровываются как «Баронессе Крюденер» . Эта женщина покорила поэта своей красотой ещё в молодости, (он даже посвятил её свой стих «Я помню время золотое…» ) и через сорок лет они встретились вновь в Карловых Варах, там он написал это стихотворение. Оно очень интимное, и он в нём рассказывает про то, как воспоминания о прошлом, вызванные этой встречей, оживили душу старого поэта, заставили его чувствовать, переживать, любить. В нём он раскрывает свои самые искренние чувства и показывает читателю, как сильно может любить человек. Композиция этого стихотворения включает в себя три логические части: вступление, основная часть и заключение, прощание с читателем. Во вступлении он показывает, что его «отжившее сердце» погрузилось в мир счастья, жизни, во «время золотое» . Говоря о золотом цвете некоторого времени, Тютчев выражает среду, смогшую растопить лёд в сердце поэта и заставившего его испытать чувство любви, что выражается и в словах автора: «я» , «вас» , «я» , «вас» – человек не знает, как выразить свою любовь. Во второй строфе к любви подключается описание природы весной – они сравниваются поэтом: весна у поэта очень похожа на молодость у человека (что, впрочем, доказывает существование реинкарнации) . Здесь весне противостоит осень: в то время, когда для пожилого человека в жизни уже началась осень, молодость ушла в прошлое, любовь, как весна природу, пробуждает его, молодит и наполняет энергией. Употребляя местоимения во множественном числе, автор объединяет всех людей, говорит что то, что он рассказал, распространяется на всех людей. В третьей строфе лирический герой встречается со своей любимой, он оживает, к нему приходит та самая весна. Здесь он часто употребляет слова с суффиксами -ань, -ень, что делает стихотворение «милее» , показывает читателю, что автор очень любит женщину, о которой говорит. Автор не верит в то, что он встречается со своей любимой, он думал, что расстался с ней навек, он не может себя заставить принять это за реальность, для него это «как будто бы во сне» . Последняя строфа наполнена различными утверждениями, утверждающими его любовь, красоту его любимой, упорность его любви. Автор использует повторы в начале строк, чтобы лучше доказать читателю своё мнение, по нескольку раз проговорив одинаковые по смыслу высказывания. Восклицательность последнего предложения говорит читателю о радостной направленности его стихотворения. Оно написано четырёхстопным ямбом, что делает его очень лиричным и напевным. Мне нравится это стихотворение, потому что оно очень чувственно, образно и, самое главное, универсально: тема любви распространяется на всех и на все времена, потому оно может затронуть каждого. Беру!