Напишите пожалуйста сочинение-описание окружающей среды "Весенний день"

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Напишите пожалуйста сочинение-описание окружающей среды "Весенний день"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хороший весенний денёк.На улице такая приятная погода,солнышко светит,поют птички,всё цветёт!Я люблю ходить по парку и наслаждаться этой красой.Жаль,что зелёная травка ещё не показалась из-под снега.А на ветках деревьев уже появились почки.Небо голубое-голубое,ни одного облачка. Как же я люблю весну!
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