Интересные факты про Н. Носовая

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В детстве Николай часто менял увлечения Он так любил бывать на концертах отца — эстрадного артиста — что родители подумали: сын тоже хочет стать актером. Но в школьные годы мальчик стал мечтать о скрипке, а когда заветный инструмент был куплен, занятия музыкой вскоре были заброшены. В гимназии Носов увлекался музыкой, театром, шахматами, фотографией, электротехникой и даже радиолюбительством. А после Гражданской войны Николай с другом устроили на чердаке химическую лабораторию, где проводили разные опыты. И все еж увлечение фотографией, а затем и кинематографом, оказалось сильнее всех. И вместо того, чтобы идти поступать в политехнический институт, Носов выбирает Киевский художественный институт, откуда переводится в Московский институт кинематографии. Это стало судьбоносным решением. Был не только писателем, но и режиссером В юности Носову пришлось сменить множество профессий, чтобы в тяжелые годы после Октябрьской революции прокормить семью. Был он и газетным торговцем, и землекопом, и косарем, и чернорабочим на бетонном заводе, а потом и на кирпичном... Все изменил его внезапный выбор в пользу искусства: отучившись в Московском институте кинематографии, Носов стал работать постановщиком и режиссером мультипликационных, научных и учебных фильмов. А в военные годы занимался режиссурой учебных военно-технических фильмов для Красной Армии, за что был награжден орденом Красной Звезды. Литературное творчество началось со сказок для сына Первые свои сказки Носов не собирался печатать: он просто рассказывал их сынишке и его друзьям. Однако это творчество нашло отклик в детских сердцах, а Носов понял, что сочинение сказок — работа очень трудоемкая, но увлекательная. Рассказы и сказки Носова отличаются простым, но емким языком, яркими деталями. А еще они воспитывают в своих юных читателях честность, отзывчивость, трудолюбие, учат крепкой дружбе и осуждают зависть, тщеславие, грубость. Сказки о Незнайке еще и очень познавательны: политехнические, экономические знания и просто житейские правила рассказаны автором так просто и интересно, что дети легко и с удовольствием воспринимают эту информацию. А книга «Незнайка на Луне» стала настоящей политической сатирой и антиутопией для детей, она признана самым толковым и понятным учебником политэкономии. Из нее дети легко могут понять, что такое реклама, акционерное общество, лопнувший банк, продажная пресса, забастовка, безработица, биржа и рыночные отношения. Носова вдохновили сказки Анны Хвольсон об эльфах Именно среди ее лесных человечков можно встретить и Мурзилку, и Незнайку, но совершенно незнакомых для российского читателя. Дело в том, что Носов взял у персонажей Хвольсон только имя для своего главного персонажа, характером же он больше похож на Мурзилку из сказок Хвольсон — такой же хвастун и франт. Вот только Мурзилка Хвольсон носит фрак, высокую черную шляпу, «тросточку и стеклышко в глазу», наш Незнайка — пестрый наряд с широкой ярко-голубой шляпой (любовь к широкополым шляпам у Носова с самого детства). Любопытный и легкомысленный фантазер, по словам автора отчасти списан с его сына Пети, однако в образе Незнайки можно найти черты и самого писателя в юности.