Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке. Напишите, пожалуйста, подробное решение.

Геометрия
Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке. Напишите, пожалуйста, подробное решение.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Требует минимум двадцать символов, так что длуарпдфури
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выполнить деиствие подскажите пожалуйста 1486 номер
Ответить
Математика
715 помогите пожалуйста очень надо
Ответить
Обществознание
Закаливаниие небольшой канспект
Ответить
История
Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
Ответить
Технология
Ребята спасайте кто играет в игру под названием unturnet я поставил разришение икрана на 300xна что там и мне не как не вернуть назад я всё испробы...
Ответить