Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке. Напишите, пожалуйста, подробное решение.
Геометрия
Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке. Напишите, пожалуйста, подробное решение.
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Гость:
Требует минимум двадцать символов, так что длуарпдфури
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