Ребята спасайте кто играет в игру под названием unturnet я поставил разришение икрана на 300xна что там и мне не как не вернуть назад я всё испробывал может знаете сочетание клавишь для настройки экрана

Технология

Ребята спасайте кто играет в игру под названием unturnet я поставил разришение икрана на 300xна что там и мне не как не вернуть назад я всё испробывал может знаете сочетание клавишь для настройки экрана

Автор: Гость