Ребята спасайте кто играет в игру под названием unturnet я поставил разришение икрана на 300xна что там и мне не как не вернуть назад я всё испробывал может знаете сочетание клавишь для настройки экрана

Технология
Ребята спасайте кто играет в игру под названием unturnet я поставил разришение икрана на 300xна что там и мне не как не вернуть назад я всё испробывал может знаете сочетание клавишь для настройки экрана
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Гость:
Схади в тт раслабься и все прйдет
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