Вот и опять весна!Весело пыла..т весен...е солнце,звенит капель.На син..м-син..м небе ??и облачка.Пен..тся,булька..т,перекклика..тся друг с другом весен..е ручьи и унос..т далеко-далеко лёгк..е ребячьи кораблики Запиши текст в...
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Вот и опять весна!Весело пыла..т весен...е солнце,звенит капель.На син..м-син..м небе ??и облачка.Пен..тся,булька..т,перекклика..тся друг с другом весен..е ручьи и унос..т далеко-далеко лёгк..е ребячьи кораблики Запиши текст вместе с заголовком. Укажи ПАДЕЖ имени прилагательных! ПАДЕЖ СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот и опять весна!Весело пылает весеннее(Им.п.) солнце ,звенит капель.На синем-синем(П.п) небе ни облачка.Пенятся,булькают,перекликаются друг с другом весенние(Им.п.) ручьи и уносят далеко-далеко лёгкие(Им.п) ребячьи(Им.п.) кораблики.
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