Прямые м и н паралельны найти угол 3 если угол 1 равен 22 градуса угол 2 равен 72 граде??а

Геометрия
Прямые м и н паралельны найти угол 3 если угол 1 равен 22 градуса угол 2 равен 72 граде??а
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть оставшийся угол в получившемся треугольнике будет 4. Он равен углу 1=22°, так как они соответственные при параллельных прямых m и n и секущей. Найдем угол 3=180°-22°-72°=86° Ответ: 86°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить уравнение 2х-х=25
Ответить
Английский язык
Кто может в часть В ответит на вопросы с этими словами?Пожалуйста вам 60б.
Ответить
Математика
У Светы было 18 фотографий. Она начала наклеивать их на альбом по 4 фотографии на ст??аницу. Сколько полных страниц альбома получилось? Сколько фот...
Ответить
Окружающий мир
Общее название к этим предметам: Пергамент, береста, бумага
Ответить
Математика
По схеме составь выражение и обозначь в нем порядок действий. найти значения выра??ений. 8 задание
Ответить