Прямые м и н паралельны найти угол 3 если угол 1 равен 22 градуса угол 2 равен 72 граде??а
Геометрия
Прямые м и н паралельны найти угол 3 если угол 1 равен 22 градуса угол 2 равен 72 граде??а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть оставшийся угол в получившемся треугольнике будет 4. Он равен углу 1=22°, так как они соответственные при параллельных прямых m и n и секущей. Найдем угол 3=180°-22°-72°=86° Ответ: 86°
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