Общее название к этим предметам: Пергамент, береста, бумага
Окружающий мир
Общее название к этим предметам: Пергамент, береста, бумага
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Писчие материалы. . . . . . . . . .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
My friend has gets a lot of presents on his birthday so he is very happy on this day. Задать generel
Обществознание
Коммуникация между сторонами для достижения своих целей при которой каждый сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и Принятие решения
Русский язык
Выпиши из предложения местоимения и выполни морфологический разбор. Мне поставили сегодня телефон и сказали : "Апппрат у вас включён!" (С.Михалков)