Выпиши из предложения местоимения и выполни морфологический разбор. Мне поставили сегодня телефон и сказали : "Апппрат у вас включён!" (С.Михалков)

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Выпиши из предложения местоимения и выполни морфологический разбор. Мне поставили сегодня телефон и сказали : "Апппрат у вас включён!" (С.Михалков)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут два местоимения, МНЕ и ВАШ. Мне- местоимение 1. Н. ф.- я 2. П. п.- личное     Н. п.- Д. п. 3. В предложении является дополнением
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