Найдите периметр прямоугольника если его ширина3/4дм а длина на2/5дм больше
Математика
Найдите периметр прямоугольника если его ширина3/4дм а длина на2/5дм больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=(3/4+2/5)·2 P=(15/20+8/20)·2 P=23/20·2 P=46/20 или 2 целых 3 десятых
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