В двух коробках имеется 16,8 кг чая. Если из первой коробки пересыпать во вторую 0,9 к?? чая то чая в обоих коробках будет поровну. Сколько чая в каждой из коробок?

Математика
В двух коробках имеется 16,8 кг чая. Если из первой коробки пересыпать во вторую 0,9 к?? чая то чая в обоих коробках будет поровну. Сколько чая в каждой из коробок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16,8-0,9=15,9 - если пересыпать из первой во вторую 2) 15,9-0,9=15 - во второй Ответ: в первой коробке 16,8 кг., во второй 15 кг.
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