В двух коробках имеется 16,8 кг чая. Если из первой коробки пересыпать во вторую 0,9 к?? чая то чая в обоих коробках будет поровну. Сколько чая в каждой из коробок?

Математика

В двух коробках имеется 16,8 кг чая. Если из первой коробки пересыпать во вторую 0,9 к?? чая то чая в обоих коробках будет поровну. Сколько чая в каждой из коробок?

Автор: Гость