Какие черты характера животных есть в характере главного героя из очерка "Мой пол??т" А. И. Куприна? Срочно!!!! Волк, Орел и Собака уже есть.

Литература

Какие черты характера животных есть в характере главного героя из очерка "Мой пол??т" А. И. Куприна? Срочно!!!! Волк, Орел и Собака уже есть.

Автор: Гость