Какие черты характера животных есть в характере главного героя из очерка "Мой пол??т" А. И. Куприна? Срочно!!!! Волк, Орел и Собака уже есть.

Литература
Какие черты характера животных есть в характере главного героя из очерка "Мой пол??т" А. И. Куприна? Срочно!!!! Волк, Орел и Собака уже есть.
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Гость:
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