Реши уравнения с комментированием и сделай проверку.5-×=2 ×+7=9 3-×=3 6+×=6

Гость: Гость:

1) 5-х=2 все числа переносим в правую сторону, меня знак на противоположный, а Х оставляем в левой части. отсюда, -х=2-5. решаем правую часть, отсюда, -х=-3. чтобы избавиться от -Х мы переносим минус в правую часть, т.е. знак чисел в правой части меняем на противоположный. отсюда, х=3. 2) х+7=9 переносим числа в правую сторону, меняю знак. отсюда, х=9-7 решаем правую часть. х=2 3) 3-х=3 переносим числа в правую сторону, меняя знак на противоположный, Х оставляем в левой части. -х=3-3 решаем правую часть. отсюда, х=0 4) 6+х=6 переносим числа в правую сторону, меняя знак на противоположный, а Х оставляем в левой части. отсюда, х=6-6 решаем правую часть, отсюда. х=0 --------------------------------------------------------- ПРОВЕРКА: вместо Х в уравнение подставляется число, полученное после решения. 1) 5-3=2 - верно. 2) 2+7=9 - верно 3) 3-0=3 - верно 4) 6+0=6 - верно.