My friend has gets a lot of presents on his birthday so he is very happy on this day. Задать generel

Английский язык
My friend has gets a lot of presents on his birthday so he is very happy on this day. Задать generel
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Has he got a lot of presents on his birthday?
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