Коммуникация между сторонами для достижения своих целей при которой каждый сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и Принятие решения
Обществознание
Коммуникация между сторонами для достижения своих целей при которой каждый сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и Принятие решения
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Гость:
Это - переговоры.....
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