По схеме составь выражение и обозначь в нем порядок действий. найти значения выра??ений. 8 задание
Математика
По схеме составь выражение и обозначь в нем порядок действий. найти значения выра??ений. 8 задание
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1) ответ:6;1;9;10;18;28 2) ответ:18;2;6;6;8;12;4;2
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