У Светы было 18 фотографий. Она начала наклеивать их на альбом по 4 фотографии на ст??аницу. Сколько полных страниц альбома получилось? Сколько фотографий оказалось на последней странице?

Математика

У Светы было 18 фотографий. Она начала наклеивать их на альбом по 4 фотографии на ст??аницу. Сколько полных страниц альбома получилось? Сколько фотографий оказалось на последней странице?

Автор: Гость