У Светы было 18 фотографий. Она начала наклеивать их на альбом по 4 фотографии на ст??аницу. Сколько полных страниц альбома получилось? Сколько фотографий оказалось на последней странице?
Математика
У Светы было 18 фотографий. Она начала наклеивать их на альбом по 4 фотографии на ст??аницу. Сколько полных страниц альбома получилось? Сколько фотографий оказалось на последней странице?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18:4=4 2/4(стр.) Ответ:полных 4 , а на последней 2 фото
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