715 помогите пожалуйста очень надо

Математика
715 помогите пожалуйста очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну это можно было на калькуляторе пошетать...
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