Складіть будь ласка речення зі словами : завдовжки, трішки, напоготові, навіки, п??-панськи.

Українська мова
Складіть будь ласка речення зі словами : завдовжки, трішки, напоготові, навіки, п??-панськи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лінійка завдовжки двадцять сантиметрів. дівчата  ходять по- панськи . Ви погубили мене навіки вічні.
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