Напишите программу(НА ПИТОНЕ), которая переводит переданное её целое число (возмо??но, отрицательное) в двоичный код. Используйте процедуру. Программа должна вывести двоичное представление переданного её числа. Примеры входн...

Информатика

Напишите программу(НА ПИТОНЕ), которая переводит переданное её целое число (возмо??но, отрицательное) в двоичный код. Используйте процедуру. Программа должна вывести двоичное представление переданного её числа. Примеры входные данные 5 выходные данные 101 входные данные -14 выходные данные -1110 (НА ПИТОНЕ!!!)

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