Напишите программу(НА ПИТОНЕ), которая переводит переданное её целое число (возмо??но, отрицательное) в двоичный код. Используйте процедуру. Программа должна вывести двоичное представление переданного её числа. Примеры входн...

Информатика
Напишите программу(НА ПИТОНЕ), которая переводит переданное её целое число (возмо??но, отрицательное) в двоичный код. Используйте процедуру. Программа должна вывести двоичное представление переданного её числа. Примеры входные данные 5 выходные данные 101 входные данные -14 выходные данные -1110 (НА ПИТОНЕ!!!)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
def IntToByte(x):     n = "" if x>0 else "0"     while x > 0:         y = str(x % 2)         n = y + n         x = int(x / 2)     print (n) a = int(input()) if a>=0:     IntToByte(a) else:     print('-',end = "")     IntToByte(-a)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пятый член геометрической прогресси равен 12, а седьмой 27. Найдите шестой член этой прогресси.
Ответить
Математика
Спростіть вираз -2.4а • (2b+c)=
Ответить
Химия
Какой объем газа образуется при взаимодействии раствора серной кислоты массой 300 г с массовой долей кислоты 0,294 с карбонатом натрия?
Ответить
Русский язык
Только сегодня страница 32 упр 131 СРОЧНО!!!!!!!! ПЛИЗЗЗЗ 25 БАЛЛОВ УМАЛЯЮ ЗАВТРА В ШКОЛУ
Ответить
Русский язык
"Свободный человек это тот, кто живет для себя, а не для других." Согласны ли вы с эт??м? Аргументируйте.
Ответить