Напишите программу(НА ПИТОНЕ), которая переводит переданное её целое число (возмо??но, отрицательное) в двоичный код. Используйте процедуру. Программа должна вывести двоичное представление переданного её числа. Примеры входн...
Информатика
Напишите программу(НА ПИТОНЕ), которая переводит переданное её целое число (возмо??но, отрицательное) в двоичный код. Используйте процедуру. Программа должна вывести двоичное представление переданного её числа. Примеры входные данные 5 выходные данные 101 входные данные -14 выходные данные -1110 (НА ПИТОНЕ!!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
def IntToByte(x): n = "" if x>0 else "0" while x > 0: y = str(x % 2) n = y + n x = int(x / 2) print (n) a = int(input()) if a>=0: IntToByte(a) else: print('-',end = "") IntToByte(-a)
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