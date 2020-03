Напишите рассказ на английском с темой Athletic boy

Гость: Гость:

I think everybody knows that sport is very important part of healthy lifestyle. You can choose any type of sport. It doesn’t matter if you want to be fit, healthy and cheerful.I like lessons of physical education at school. Moreover, I attend boxing section after lessons. It’s one of my favorite types of pastime. I constantly develop in this direction and improve my skills.Several teachers was training me. All of them were attentive for me and highly professional. I have two friends who attend boxing with me. We spend our free time together. Перевод Думаю, все знают, что спорт — очень важная составляющая здорового образа жизни. Вы можете выбрать любой вид спорта. Это не имеет значения, если вы хотите быть в хорошей форме, здоровым и бодрым.Мне нравятся уроки физкультуры в школе. Кроме того, я хожу на секцию бокса после уроков. Это одно из моих любимых занятий в свободное время. Я постоянно развиваюсь в этом направлении и улучшаю свои навыки. Меня тренировали несколько учителей. Все они были внимательны ко мне и очень профессиональны. У меня есть два лучших друга, которые ходят на бокс вместе со мной. Мы проводим свободное время вместе.