В ящики и корзины разложили 912 кг слив. 84 кг разложили в 6 корзин в остальное в ящики В ящик помещалось на 5 кг слив меньше чем в корзину сколько понадобилось ящиков
Математика
В ящики и корзины разложили 912 кг слив. 84 кг разложили в 6 корзин в остальное в ящики В ящик помещалось на 5 кг слив меньше чем в корзину сколько понадобилось ящиков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 84:6=14(кг)- в 1 корзине. 2) 14-5=9(кг) помещается в 1 ящик. 3) 912-84=828(кг) - осталось разложить в ящики 4) 828:9=92(ящ.) - потребовалось Ответ: потребовалось 92 ящика.
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