В ящики и корзины разложили 912 кг слив. 84 кг разложили в 6 корзин в остальное в ящики В ящик помещалось на 5 кг слив меньше чем в корзину сколько понадобилось ящиков

Математика

В ящики и корзины разложили 912 кг слив. 84 кг разложили в 6 корзин в остальное в ящики В ящик помещалось на 5 кг слив меньше чем в корзину сколько понадобилось ящиков

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