Помогите.Найдите метафоры и эпитеты в стехотворение Майков Осень

Гость: Гость:

Метафоры: 1.Кроет уж лист золотой. 2.С холоду щеки горят. 3.Лес с себя тайну совлек. 4.Грудой кудрявых груздей. 5.Пурпур брусничных кистей. 6.Долго на листьях, лежи ночи мороз. 7.Холодно как-то глядит. 8.Листья шумят под ногой. 9.Смерть стелет жатву свою. 10.Что им сказала душа. Эпитеты: 1.Безумный. 2.Ранний. 3.Счасливый. 4.Зимний.