Ctg(П/4-a/2)+ctg(135°-a/2) решите пожалуйста,я не могу понять,как)

Алгебра
Ctg(П/4-a/2)+ctg(135°-a/2) решите пожалуйста,я не могу понять,как)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ctg(П/4-a/2)+ctg(135°-a/2)=Ctg(П/4-a/2)+ctg(3П/4-a/2)=Ctg(П/4-a/2)+ctg(П-П/4-a/2)=Ctg(П/4-a/2)+ctg(П-(П/4-+a/2))=Ctg(П/4-a/2)-ctg(П/4+a/2) = 2tg a.  имеем по формулам котангенса суммы и разности Ctg(П/4-a/2)=(1+ctga/2 )/(ctga/2 -1) ctg(П/4+a/2) = (ctga/2 -1)/(1+ctga/2 )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выразите свое отношение к содержащимся в афоризмах мыслям. Каждый язык отражает культуру того народа,который на нем говорит.
Ответить
Математика
Помогите номер 2, 4, и 5 пожалуйста
Ответить
Русский язык
Почему не что пишет раздельно? объясни
Ответить
Физика
Літак пролетів відстань між двома містами за 2 год зі швидкістю 850 км/год. З якою шв??дкістю він повертався назад, якщо через несприятливу погоду ...
Ответить
Литература
Краткое содержание пьесы Островского "Гроза"
Ответить