Ctg(П/4-a/2)+ctg(135°-a/2) решите пожалуйста,я не могу понять,как)
Алгебра
Ctg(П/4-a/2)+ctg(135°-a/2) решите пожалуйста,я не могу понять,как)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ctg(П/4-a/2)+ctg(135°-a/2)=Ctg(П/4-a/2)+ctg(3П/4-a/2)=Ctg(П/4-a/2)+ctg(П-П/4-a/2)=Ctg(П/4-a/2)+ctg(П-(П/4-+a/2))=Ctg(П/4-a/2)-ctg(П/4+a/2) = 2tg a. имеем по формулам котангенса суммы и разности Ctg(П/4-a/2)=(1+ctga/2 )/(ctga/2 -1) ctg(П/4+a/2) = (ctga/2 -1)/(1+ctga/2 )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выразите свое отношение к содержащимся в афоризмах мыслям. Каждый язык отражает культуру того народа,который на нем говорит.
Математика
Русский язык
Физика
Літак пролетів відстань між двома містами за 2 год зі швидкістю 850 км/год. З якою шв??дкістю він повертався назад, якщо через несприятливу погоду ...