Літак пролетів відстань між двома містами за 2 год зі швидкістю 850 км/год. З якою шв??дкістю він повертався назад, якщо через несприятливу погоду затрати в шлях 2,5 години. завдання легеньке, пліз допоможіть!!

Физика

Літак пролетів відстань між двома містами за 2 год зі швидкістю 850 км/год. З якою шв??дкістю він повертався назад, якщо через несприятливу погоду затрати в шлях 2,5 години. завдання легеньке, пліз допоможіть!!

Автор: Гость