Літак пролетів відстань між двома містами за 2 год зі швидкістю 850 км/год. З якою шв??дкістю він повертався назад, якщо через несприятливу погоду затрати в шлях 2,5 години. завдання легеньке, пліз допоможіть!!
Физика
Літак пролетів відстань між двома містами за 2 год зі швидкістю 850 км/год. З якою шв??дкістю він повертався назад, якщо через несприятливу погоду затрати в шлях 2,5 години. завдання легеньке, пліз допоможіть!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = v*t = 2*850 = 1700 км - відстань між двома містами v2 = S/t2 = 1700/2,5 =680 км/год
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