Эссе на тему высказывания герцена без равенства нет брака
Обществознание
Эссе на тему высказывания герцена без равенства нет брака
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А что такое "равенство"? Если девушки мечтают выйти замуж за богатого пожилого мужчину, они явно не равны с ним. Потому что они свою молодость и красоты продают за материальные блага. Это неравенство.
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