Как составить условие задачи.Начерти три отрезка.Длина первого 6 см.Он на 2 см коро??е второго отрезка и на 1 см длинее третьего.

Математика
Как составить условие задачи.Начерти три отрезка.Длина первого 6 см.Он на 2 см коро??е второго отрезка и на 1 см длинее третьего.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если тебе надо условие,то первый отрезок будет 6;второй будет 6+2,а третий 6-1,следовательно первый отрезок 6 см,второй 8 см,третий 5 см.
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