Знаки препинания "твёрдо держат текст" 1.метафора 2.сравнение 3.эпитет 4.литота 5.ол??цетворение
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Знаки препинания "твёрдо держат текст" 1.метафора 2.сравнение 3.эпитет 4.литота 5.ол??цетворение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное эпитет......
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