Укажите уравнения реакции, которая принадлежит к реакциям соединений: А) 2Н2 + О2=2Н2О Б) Н2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O В) 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2 Г) 2HI = H2 + I2 Прошу помогите, я отличница, но в этой четверти запустила у...

Химия

Укажите уравнения реакции, которая принадлежит к реакциям соединений: А) 2Н2 + О2=2Н2О Б) Н2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O В) 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2 Г) 2HI = H2 + I2 Прошу помогите, я отличница, но в этой четверти запустила учёбу(

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