Помогите пожалуйста! Преобразованием графика у=cosx постройте график a) y=4cosx b)y= cos(x-п\3) с) у= cos2х
Алгебра
Помогите пожалуйста! Преобразованием графика у=cosx постройте график a) y=4cosx b)y= cos(x-п\3) с) у= cos2х
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