Помогите пожалуйста! Преобразованием графика у=cosx постройте график a) y=4cosx b)y= cos(x-п\3) с) у= cos2х

Алгебра

Помогите пожалуйста! Преобразованием графика у=cosx постройте график a) y=4cosx b)y= cos(x-п\3) с) у= cos2х

Автор: Гость