50:(4+6)×8= (24÷3)×2+14=

Математика
50:(4+6)×8= (24÷3)×2+14=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это ложь, т.к: 50:10х8=8х2+14 40=16+14 40=30, 40 не равно 30
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