X^5=17 решите уравнение
Математика
X^5=17 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
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X^5=17 решите уравнение x= ⁵√17
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