Какие нормы литературного языка относятся к фонетическому уровню?
Русский язык
Какие нормы литературного языка относятся к фонетическому уровню?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они называются-орфоэпические.
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